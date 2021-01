Het Takeshi’s Team Deathmatch (TDM) Party event is nu beschikbaar in Hyper Scape en brengt tal van exclusieve beloningen met zich mee.

Ook introduceert Hyper Scape pc crossplay, waardoor spelers op alle platformen (pc én consoles) nu samen kunnen spelen. Tot slot lanceert Hyper Scape titelupdate 4, die nieuwe cosmetische items en verbeteringen aan combat en gamemodi met zich meebrengt.

Takeshi’s Team Deathmatch Party is een tijdelijk in-game event dat van 28 januari tot 9 februari beschikbaar is. Het event nodigt spelers uit om deel te nemen aan supersnelle en intense Team Deathmatch-gevechten. Door speciale uitdagingen te voltooien, kunnen spelers unieke items verdienen die na het behalen van de uitdaging automatisch toegevoegd worden aan hun in-game locker. Spelers verdienen exclusieve cosmetische beloningen door de volgende uitdagingen te voltooien:

• Speel 5 wedstrijden in Team Deathmatch: Ontvang de exclusieve wapenskin CITY POP RIPPER

• Win 1 wedstrijd in Team Deathmatch: Ontvang de exclusieve outfit TAKESHI CITY POP

• Win 10 wedstrijden in Team Deathmatch: Ontvang de exclusieve emote B-BOY

Titelupdate 4 brengt ook tal van vernieuwingen met zich mee, waaronder aanpassingen aan aim-assist, nieuwe aanpassingsitems en verbeteringen aan verschillende gamemodi. Alle updates voor de gamemodi op een rijtje:

• Crown Rush Squad en Crown Rush Solo bieden nu plaats aan maximaal 60 spelers per match en de snelheid van de Decay is aangepast.

• In Team Deathmatch spawnen spelers nu met één wapen en één Hack aan het begin van de modus, met een willekeurige loadout die voor alle spelers geldt.

• Verbeteringen aan comfort voor spelers: Er zijn nieuwe tegels toegevoegd aan het Play-portaal die het activiteitsniveau weergeven van elke speelbare modus. Tevens krijgen spelers een geschatte wachttijd voor de lobby te zien.

• Spelers kunnen vanaf nu deelnemen aan de Arcadium trainingsmodus met hun squad en gebruiken Party chat om met elkaar te communiceren. Squadleden kunnen hier ook de strijd met elkaar aangaan in Neo Arcadia.