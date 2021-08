Humankind direct beschikbaar via Xbox Game Pass op PC

Mazzel voor de abonnementshouders van de Xbox Games Pass op de PC: aankomende strategiegame Humankind zal direct bij release beschikbaar zijn via de dienst.

Ontwikkeld door Amplitude Studio’s en uitgegeven door SEGA, Humankind zou oorspronkelijk in 2020 al uitkomen maar is verschillende keren uitgesteld. In 2019 nam Gamingnation de game al onder de loep en schreef er een preview over. Er werd toen al positief gereageerd op de game en ook na de aanwezigheid op de E3 werden we enthousiaster.

Humankind is een strategische 4X game, welke je goed kunt vergelijken met Civilization. Je loopt tijdens het spel door de verschillende tijdperken heen; je begint als nomaad en je vordert je steeds verder, langs de middeleeuwen en de opkomst van industrie.

Lang hoeven we gelukkig niet te wachten: Humankind zal op 17 augustus uitkomen voor de PC, Mac OS en de Google Stadia. Kijken jullie er naar uit, of start je liever toch Civilization VI op?