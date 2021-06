House of Ashes sluipt naar consoles

Een avontuur dat eindigt in een nachtmerrie. House of Ashes is een echte horror!

Ontdek de onontdekte monsters

House of Ashes is een mix tussen realiteit en horror. In Irak ontdekken soldaten een verborgen tempel, diep onder de grond. Een plek vol geheimen en duisternis. De duisternis wordt echter al gauw een plek voor bizarre wezens. De trailer laat zien dat de soldaten worden overrompeld en snel moeten schakelen. De combinatie tussen realisme en horror lijkt zijn vruchten af te werpen. Naast het interessante verhaal zijn de stemacteurs ook erg goed.

House of Ashes verschijnt 22 oktober op de Xbox Series X/S en PlayStation 4 en 5. Ben jij fan van de game?