House of Ashes gameplay op 27 mei; teaser vrijgegeven

Bandai Namco heeft laten weten dat er op 27 mei de eerste trailer van House of Ashes zal worden vrijgegeven. Om je alvast in de stemming te krijgen, geeft men vandaag al een teaser.

Naast de teaser heeft de uitgever ook een beschrijving van de game vrijgegeven:

Irak, 2003. In de schaduw van het Zagros-gebergte komt een militaire eenheid onder vuur te liggen van Iraakse troepen. Het resulterende vuurgevecht veroorzaakt een aardbeving waarbij beide zijden in de ruïnes van een begraven Sumerische tempel vallen. Nu alle communicatie is verbroken, zitten onze protagonisten gevangen in een angstaanjagende onderwereld, waarin ze moeten navigeren om te ontsnappen, zich niet bewust dat iets ouds en kwaads is ontwaakt in de schaduw en een nieuwe prooi heeft gevonden om op te jagen

De eerste trailer van the Dark Pictures Anthology: House of Ashes zal op 27 mei om 18:00 online worden geknald.