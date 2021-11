Horrorgame Wronged Us aangekondigd

De kleine eenmansstudio Delusional Studios kondigt met een spannende trailer Wronged Us aan, een cinematische, verhaal gedreven game die zich in een klein dorpje afspeelt, waar vreemde dingen lijken te gebeuren.

Wat precies het doel is van de game, welke monsters er achter je aan zitten of wat er gaande is in het pittoreske dorpje is nog onduidelijk. De trailer toont de grimmige dorpsbewoners, bloedige kapriolen en rare gedaantes in de duisternis. Check ‘m hieronder! Wronged Us moet in 2023 uitkomen voor de consoles en de PC.

Delusional Studios is zoals gezegd een eenmansstudio die momenteel opzoek is naar team ontwikkelaars om samen de game af te maken. Momenteel is het project nog in een hele vroege fase. Oorspronkelijk wilde de studio het spel dit jaar nog uitbrengen, maar door een wijziging in de scope is het uitgesteld.