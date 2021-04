In Sound Mind, de nieuwe horrorgame van We Create Stuff, gaat op 3 augustus verschijnen. Dit nieuws komt via een trailer die onder andere geplaatst werd op het officiële Xbox YouTube-kanaal.

In Sound Mind speelt zich af in het brein van de speler, wat zorgt voor veel psychedelische beelden. We Create Stuff belooft dat we de stad Milton Haven kunnen onderzoeken, gewapend met een zaklamp en pistool. Het spel zal verschijnen voor de PS5, Xbox Series S/X, PC en Switch.