Horrorgame Chasing Static aangekondigd voor Switch

Fan van het horrorgenre en in het bezit van een Switch? Misschien is Chasing Statis dan wel precies waar je naar opzoek bent.

De 32-bit horrorgame speelt zich af in Noord-Wales en draait om het ontmaskeren van overheidscomplotten en wetenschappelijke wanpraktijken. Daarbij ben je gewapend met niets meer dan een zaklamp, een camera en een FM-radio waarmee je naar de stemmen van de doden kunt luisteren. Brrrr, dat klinkt alvast erg griezelig.

Chasing Statis is aangekondigd voor Q3 2021 (nazomer) en komt ook uit voor PC. Mocht je benieuwd zijn, dan kun je alvast een demo spelen via Steam. De trailer bekijk je hieronder!