Horizon Zero Dawn krijgt een performance boost tot 50% met NVIDIA DLSS en meer!

Horizon Zero Dawn en Lemnis Gate voegen zich bij ICARUS, Diablo 2: Resurrected, en Chorus op de lijst van DLSS-ondersteunde games voor december.

De lijst van games en apps die NVIDIA DLSS ondersteunen is nu meer dan 140 namen lang. Sony heeft ook een pc-trailer en aanbevolen specs voor God of War vrijgegeven.

GeForce-gamers krijgen vandaag tot 50% DLSS-performance boost voor Horizon Zero Dawn

Vandaag heeft Horizon Zero Dawn Complete Edition een performance boost gekregen via een patch die ondersteuning voor NVIDIA DLSS toevoegt. Met DLSS ingeschakeld, krijgt Horizon Zero Dawn tot 50% meer performance en ziet de beeldkwaliteit er geweldig uit.

Met de toegevoegde prestaties, snellen GeForce RTX 3060 en hogere GPU’s voorbij de 60 FPS op 4K voor de definitieve Horizon Zero Dawn ervaring.

Horizon Zero Dawn is een bekroonde actie-rpg ontwikkeld door Guerrilla en uitgegeven door Sony Interactive Entertainment die meer dan 700.00 exemplaren heeft verkocht op pc.

God of War’s nieuwe pc features trailer & aanbevolen specificaties

Vandaag hebben Sony Interactive Entertainment en Santa Monica Studio een nieuwe trailer met nieuwe pc-functies onthuld, samen met de systeemvereisten voor God of War op pc. God of War zal DLSS en NVIDIA Reflex bevatten.

Meer DLSS-games

Chorus, Deep Silver’s nieuwe sci-fi actie-avonturengame die nu beschikbaar is op pc, is verbeterd met NVIDIA DLSS en realistische ray traced reflecties, waardoor GeForce RTX-gamers de ultieme ervaring krijgen. Wanneer geactiveerd, verhoogt NVIDIA DLSS de prestaties met maximaal 45%.

Op 14 december zal Lemnis Gate worden verbeterd met NVIDIA DLSS-ondersteuning, waardoor framerates tot 2X worden verhoogd. Ratloop Games’ Lemnis Gate is een unieke turn-based strategische FPS, waarin gevechten plaatsvinden over meerdere beurten in een tijdlus, waarbij spelers meerdere zetten vooruit moeten denken om te slagen.

Over DLSS

Aangedreven door AI-rendering technologie en speciale Tensor Core AI-processors die exclusief te vinden zijn op GeForce RTX GPU’s, versnelt DLSS de framerates in games met behoud van de grafische details van de game om een beeldkwaliteit te bieden die vergelijkbaar is met de native resolutie.