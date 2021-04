Horizon: Zero Dawn komende maand gratis

Sony probeert zijn spelers een extra hart onder de riem te steken met het Play At Home-initiatief. Verschillende toptitels zijn gratis speelbaar voor bepaalde periodes en ook Horizon is hier nu onderdeel van.

Het enige, kleine addertje onder het gras is dat het maar voor tijdelijk is. Spelers kunnen de game vanaf 20 april, tot en met 15 mei gratis spelen. Dit is relatief weinig tijd voor de hoeveelheid content die de game te bieden heeft, al helemaal omdat het inclusief de DLC, Frozen Wilds, is. Het is echter wel genoeg om je lekker te maken voor het komende vervolg: Horizon: Forbidden West.

Eerder werden ook negen andere games gratis beschikbaar gesteld voor het publiek. Deze games zijn nog de komende paar dagen te downloaden, dus doe dit nu het nog kan! Deze games zijn: