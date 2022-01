Horizon Forbidden West ziet er ook op de PS4 erg goed uit

De PlayStation 4 lijkt ons nog steeds te kunnen verbazen. Waar de meeste games die op zowel de PlayStation 4 als 5 verschijnen op de last-gen wat teleurstellen, lijkt dat bij Horizon Forbidden West niet het geval.

Toen Horizon Forbidden West werd aangekondigd, was de grote vraag of de game ook wel naar Sony’s last-gen console zou komen. Alhoewel de game wel geoptimaliseerd is voor de PlayStation 5 liegen de beelden van de last-gen versie niet.

Het is goed om te zien hoe het Nederlands Guerrilla Games extra effort in de PlayStation 4-versie heeft gestoken. Guerrilla heeft vandaag ook laten weten dat Horizon Forbidden West goud is gegaan en dus op tijd klaar is om op 18 februari uit te komen. Mocht je de PlayStation 4-versie in huis halen, krijg je de upgrade gratis als je overstapt naar de PlayStation 5.

Horizon Forbidden West draait 60fps op de PlayStation 5 en zal ondersteuning bieden voor 3D Audio en de DualSense controller. De game draait waarschijnlijk 30fps op de PlayStation 4, alhoewel dit nog niet helemaal bevestigd is.

In het spel begeleid je Aloy op een avontuur langs de verwoeste kust van de VS, waarbij je mechanische monsters uitschakelt en op zoek gaat naar materialen. De kaart strekt zich uit van Californië aan de westkust tot aan Utah. Het gebied zal blijkbaar groter zijn dan dat waar we van genoten in Horizon Zero Dawn, en zo te zien zal het er ook verdomd mooier uitzien.