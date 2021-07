Horizon Forbidden West wordt waarschijnlijk uitgesteld naar 2022. De game zou oorspronkelijk dit jaar rond de feestdagen verschijnen, maar het heeft nog geen concrete releasedatum gekregen. Volgens Jason Schreier heeft een insider slecht nieuws meegekregen.



Velen waren blij met de State of Play van Horizon Forbidden West. Wij hebben gezien hoe de game er visueel uit zal zien, vernieuwingen in de combat en hoe het reizen in de game er uit zal zien. Alleen misten velen de releasedatum van de game. Sony heeft aangegeven dat de game uit zal komen rond de feestdagen. Dat was het. Desalniettemin waren gamers rondom de wereld erg enthousiast voor Aloy’s nieuwe avontuur.

De State of Play was al twee maanden geleden en wij hebben nog steeds geen releasedatum gekregen. Iemand die claimt bekend met de game te zijn, heeft gezegd dat de game uitgesteld zal worden naar volgend jaar. Diegene heeft geen concrete datum, maar heeft wel gezegd dat het in het eerste kwartaal van 2022 zal zijn. Op dit moment kunnen wij nog niks bevestigen, maar wij kunnen er wel van uitgaan. God of War Ragnarok richt nu ook op een release in 2022. Daar kan je hier meer over lezen.

Het is niet raar dat veel games uitgesteld worden naar volgend jaar. De globale pandemie heeft nog steeds invloed op veel mensen, game ontwikkelaars/uitgevers zijn daar geen uitzondering van. Het ontwikkelen van games, met name open world games, hebben veel tijd en energie nodig. Het is daarom te verwachten dat grote games zoals Horizon Forbidden West en God of War Ragnarok uitgesteld worden. Het is een kwestie van afwachten totdat Sony meer informatie geeft over Horizon Forbidden West.