Review: Horizon Forbidden West – Brave New World

Wat heeft Guerrilla Games te bieden met Horizon Forbidden West? Lees de review en kom daar gauw achter!



Op naar een nieuw avontuur

Om spoilers te voorkomen voor Horizon Forbidden West ga ik vertellen wat je kan verwachten op basis van de story trailer die door Sony is uitgebracht.

Aloy merkt dat de wereld verandert. Machines doen raar en mensen beginnen uit te hongeren. Zij gaat daarom naar de Forbidden West om het antwoord hiervoor te vinden. Het is makkelijker gezegd dan gedaan, omdat in de Forbidden West oorlog normaal is en vrede wordt aanschouwd als een uitzondering. Aloy komt er gauw achter dat er meer bij komt kijken dan dat zij had verwacht, maar wat zal dat zijn?

Het verhaal van Horizon Forbidden West voelde voor mij grotendeels aan als een mysterie, op een goede manier. Ik wist niet wat ik kon verwachten, werd mooi meegenomen door de wereld en heb erg genoten van de interacties tussen Aloy en anderen. Je merkt meteen dat Aloy niet perfect is. Zij voelt aan als een persoon met zwakke punten en wordt hiermee geconfronteerd door het verhaal. Wat ik hier mooi aan vind is dat die zwakke punten niet worden genegeerd; Aloy (en andere personages) worden behandelt als echte personen.

Ik moet wel zeggen dat het verhaal – voor mij – pas begint na de eerste missie. Het voelde aan als een tutorial en dat vind ik zonde. Het introduceerde jou aan stealth, combat, platforming, crafting en andere elementen die je tijdens jouw avontuur gaat gebruiken. Ik had ook het gevoel dat die eerste missie jou daar snel doorheen wilde krijgen. Het was namelijk vrij lineair, terwijl het in de eerste instantie groot leek. Het heeft mijn eerste indruk wel belemmerd, waardoor ik sceptisch was voor de rest van de game. Ik kan gelukkig zeggen dat de rest van de game niet zo is. Zodra Guerrilla haar wereld presenteert wordt de ervaring een stuk beter.

Klimmen, gliden, vechten en van alles wat

Mijn favoriete gedeelte van Horizon Forbidden West is de gameplay, met name de traversal. Het voelt heel goed aan. Je hebt volledige controle over Aloy en dat merk je meteen. Guerrilla Games heeft verschillende dingen toegevoegd aan dit nieuwe avontuur, zoals onder water zwemmen, een grapplinghook, een glider en verschillende mounts waar Aloy op kan rijden.

De mogelijkheid om onder water te zwemmen is een hele leuke ervaring in Horizon Forbidden West. De controls zijn erg fijn en makkelijk te begrijpen. Dat is iets wat ik kan zeggen over het algemeen, het is verticaal veel groter. Je merkt dat vooral wanneer je op verschillende plekken in de wereld klimt. Om je te helpen met het klimmen heeft Aloy een grapplinghook gekregen. Je kan zelfs een boost krijgen als je op het juiste moment op cirkel drukt. Dan springt Aloy omhoog waardoor je een deel van het klimwerk overslaat, maar dit geeft ook de mogelijkheid om haar gloednieuwe glider te gebruiken. Dit helpt jou om veilig op de grond te komen van verschillende hoogtes. Hiermee kun je, in tegenstelling tot het origineel, veel sneller door de wereld heen reizen.

Wat ik zo mooi vind aan de grapplinghook en glider is dat zij niet alleen gebruikt worden in de open wereld. Zij worden ook gebruikt tijdens verschillende platformsecties in quests. Hierdoor krijg je het gevoel dat het waardevolle uitrustingen zijn voor Aloy in plaats van een gimmick. Je kunt ze ook gebruiken tijdens combat, maar zelf heb ik daar niet zoveel gebruik van gemaakt. In dat opzicht had het geen meerwaarde voor mij, maar misschien past het meer bij jouw speelstijl.

Ik kan geen nadruk leggen op hoe mooi de wereld van Horizon Forbidden West is. Het is een hele grote game, met verschillende gebieden die variëren van elkaar. Een gebied kan bijvoorbeeld meer tropisch, de ander meer besneeuwd of juist lijken op een woestijn. Dat is de beste manier om de gebieden in Forbidden West te omschrijven, variërend. Hierdoor wou ik de gebieden meer verkennen en nieuwe dingen ontdekken. Je bent niet alleen in de wereld van Horizon Forbidden West. De wereld wordt bewoond door (nieuwe) machines en menselijke stammen die in conflict gaan met Aloy. Horizon Forbidden West heeft veel nieuwe machines die een gevaar zullen zijn tijdens jouw avontuur. Je moet uitkijken voor Burrowers, Clawstriders, Tiderippers, Slitherfangs, Sunwings en veel meer. Deze machines verschillen allemaal in grootte en vereisen een eigen strategie om ze te verslaan. Sommige machines zullen wat makkelijker zijn te verslaan dan anderen, maar wanneer je ze net tegenkomt zullen zij een groot gevaar voor jou zijn.

Niet alleen een avontuur, maar ook een RPG

Melee combat voelt voor mij hetzelfde als in Horizon Zero Dawn. Wat inhoud dat het niet heel goed voelt. Het voelde heel clunky en ik kon zonder strategie door de meeste gevechten komen met mensen en kleine- tot middelgrote machines. Je hebt wel upgrades in verschillende skill trees die het dragelijk maken. Je went er wel aan, maar ik had graag wat meer verbetering willen zien in dat aspect. Ondanks dat, vind ik wel dat de ranged combat erg goed is. Denk hierbij aan het gebruik van verschillende bogen, speren en nu ook bepaalde machine onderdelen. Deze manier van combat geeft een mogelijkheid om vijanderlijke ontmoetingen strategisch aan te pakken. De adaptive triggers van de DualSense 5 is hier erg goed bij geïmplementeerd, het brengt de verschillen tussen alle wapens tot leven.

Ik benoemde net de skill trees en hier kan je Aloy’s vaardigheden verbeteren. Guerrilla Games biedt zes skill trees waar je jouw skill points aan kan uitgeven. Deze variëren van: warrior, trapper, hunter, survivor, infiltrator en machine learner. Zij verschillen allemaal en geven jou de mogelijkheid om Aloy te ontwikkelen op basis van jouw playstyle. Ik heb bijvoorbeeld veel skill points gestopt in hunter, infiltrator en machine learner, maar omdat ik weinig behoefte had om vallen te gebruiken heb ik bijna niks in trapper gestopt. Je krijgt skill points door main quests en side quests te doen, geloof mij er zijn veel side quests.

Ik heb erg genoten van de side quests die ik heb gespeeld. Sommigen waren niet heel bijzonder, denk hierbij aan het vernietigen van een aantal machines. Terwijl anderen een leuke draai gaven aan de quest. Denk hierbij aan een onverwachte boss battle, een specifiek onderdeel vernietigen van een machine voor een nieuw wapen of een kort verhaal dat een klein mysterie ontrafelt. Zoals ik al zei er zijn veel side quests waarvan sommigen niet heel spannend zullen zijn, maar degenen die echt interessant zijn blijven daadwerkelijk bij jou.

Aloy kan weer haar armour, wapens en uitrusting upgraden. Dit is voor mijn gevoel relatief hetzelfde als in Horizon Zero Dawn. Je moet hiervoor machine onderdelen, coils en dierenhuid verzamelen. Het systeem waarin je een bepaald dierenhuid nodig hebt is terug en kan nog steeds frustrerend zijn op bepaalde momenten. Terwijl je aan het jagen bent moet je het dier op een bepaalde manier vermoorden om het specifieke soort huid uit te krijgen; waarmee je bijvoorbeeld het aantal pijlen die Aloy draagt kan vergroten. Het is een systeem waar je aan moet wennen, maar het had niet terug hoeven te komen van mij.

Horizon Forbidden West heeft hele mooie RPG elementen. Sommige aspecten zoals melee combat en het jagen op dieren mogen anders van mij, maar dat ontneemt niet van de elementen die Forbidden West erg goed doet. Zoals de side quests, variatie in vijanden en ranged combat met verschillende wapens.

Het perfecte plaatje met een gepaste soundtrack

Horizon Forbidden West is een prachtige game op grafisch gebied. Vooral als je het vergelijkt met Horizon Zero Dawn, wat nog steeds een prachtige game is. Het is mooi om te zien wat Guerrilla Games heeft kunnen doen in vijf jaar. De manier waarop licht wordt gebruikt zorgt ervoor dat je snel wordt meegenomen in de wereld. De visuele verbeteringen laat de artstyle van de Horizon-reeks uitschieten. Ik kan mij goed voorstellen dat veel spelers gebruik zullen maken van de fotomodus om het perfecte plaatje te creëren.

De soundtrack van Horizon Forbidden West past perfect bij de game. Het wordt ook op juiste momenten toegepast om de situatie te ondersteunen. Ik kan niet genoeg nadruk leggen op hoe vaak het de intensiteit van bepaalde momenten verhoogde, emoties heeft opgeroepen en zelfs kalmerend was. Het voelde nooit ongepast en ik genoot van ieder moment dat ik het hoorde. Daarom raad ik het ook zeker aan om er goed naar te luisteren.

Het einde van de tunnel

Horizon Forbidden West is geen revolutionaire game, maar dat probeert het ook niet te zijn. Het probeert de prachtige wereld van de Horizon-reeks uit te breiden en dat doet het heel goed! Het verhaal heeft een hele goede flow, waardoor het natuurlijk aanvoelt. Het is te zien dat Guerrilla Games Forbidden West met passie heeft gemaakt en zij mogen daar echt trots op zijn. Door de vernieuwingen is het erg leuk om te spelen en ik weet zeker dat je er veel tijd in zal besteden.

Is Horizon Forbidden West perfect? Nee en ik zie mijzelf ook niet terugkomen voor een tweede playthrough. Ik voel mij ook niet aangespoord om het in een hogere moeilijkheidsgraad te spelen, omdat ik denk dat de ervaring relatief hetzelfde zal zijn. Dat hoeft niet per se slecht te zijn. Ik heb namelijk wel voldoening gekregen uit mijn eerste playthrough en heb enorm genoten van mijn tijd met de game.

Ondanks dat kan ik wel met volle zekerheid zeggen dat Horizon Forbidden West een erg goed vervolg is op Horizon Zero Dawn. Fans van de eerste game zullen daarom ongetwijfeld genieten van Forbidden West.

Uitgever: Sony Interactive Entertainment

Ontwikkelaar: Guerrilla Games

Releasedatum:: 18 februari 2022

Platforms: PlayStation 4, PlayStation 5

Gespeeld op: PlayStation 5