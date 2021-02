Horizon Forbidden West nog steeds voor dit jaar in de planning

Ondanks dat de pandemie voor veel uitstel zorgt, lijkt dit niet het geval bij Horizon Forbidden West.

Dit blijkt uit een gesprek van Jim Ryan met GQ, waarin de baas van PlayStation laat weten dat de game nog steeds op schema ligt om dit jaar uit te komen. Ryan laat namelijk weten dat zowel de nieuwe Horizon, Housemarque’s Returnal als Ratchet and Clank: Rift Apart voor dit jaar staan gepland.

“We voelen ons redelijk goed over Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart en Horizon Forbidden West,”

zei Ryan.

“En weet je, er zijn twee manieren om dit te doen: je kunt de datum vasthouden en de game uitbrengen, ongeacht de kwaliteit, of je kunt hem verzenden wanneer het goed is. We hebben altijd voor de laatste benadering gekozen. Er zijn enkele vrij spraakmakende gevallen geweest van uitgevers die de eerste aanpak probeerden. Het werkt nooit in de beste tijden. Maar ik denk dat je in deze wereld, waar creatieve mensen op afstand werken, het feit moet respecteren dat die ontwikkeling moet nemen wat nodig is om de games goed te krijgen. “

Een advertentie in november verklapte al dat Horizon Forbidden West voor de tweede helft van 2021 stond gepland. Returnal werd onlangs uitgesteld van maart naar april en Ratchet and Clank: Rift Apart zal op 11 juni verschijnen.