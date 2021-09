Horizon: Forbidden West krijgt toch gratis PS5-upgrade

Eerder leek het erop dat de PS4-eigenaren geen gratis upgrade zouden krijgen voor de Playstation 5-versie van Horizon: Forbidden West. Guerrilla komt daar nu toch op terug.

In een blogpost op de Playstation-website verteld president Jim Ryan dat ze de plank behoorlijk hebben misgeslagen met de manier waarop dit gebracht werd. Eerder beloofde Sony namelijk dat alle cross-gen titels van dit jaar voorzien zouden worden van een gratis upgrade. Horizon: Forbidden West werd echter uitgesteld naar volgend jaar, en dus werd gezegd dat ook de upgrade geld zou kosten.

Sony komt nu toch terug op deze wijziging en maakt de upgrade wel weer gratis;

Last year we made a commitment to deliver free upgrades for our cross-gen launch titles, which included Horizon Forbidden West. While the pandemic’s profound impact pushed Forbidden West out of the launch window we initially envisioned, we will stand by our offer: Players who purchase Horizon Forbidden West on PlayStation 4 will be able to upgrade to the PlayStation 5 version for free.

Ryan kondigt verder aan dat vanaf nu alle first party, exclusieve titels worden voorzien van een upgrade optie van €10,-. Dit geld voor zowel digitale edities als fysieke. Hij benoemd al heel specifiek de nieuwe God of War en Gran Turismo 7, wie weet zijn dit ook games die we komende State of Play uitgebreid te zien krijgen.

Afgelopen Gamescom kregen we eindelijk de releasedate van de nieuwe Horizon te zien: 18 februari 2022. We hopen natuurlijk ook dan tijdens de State of Play van deze week, op 9 september.