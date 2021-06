Horizon Forbidden West komt met 60fps performance modus op PS5

Uit diverse interviews zijn wat interessante details over Horizon Forbidden West naar boven gekomen.

In het eerste interview met Julien Chieze wordt er onthuld dat er een performance modus voor de PlayStation 5 komt waardoor de game in 60fps speelbaar is. Daarnaast wordt er ook gemeld dat klimmen in de game een factor, aangezien virtueel alles te beklimmen valt. Daarnaast kunnen spelers de hookshot gebruiken om hogerop te komen.

Dit werd ook bevestigd in een interview van Game Informer met game director Mathijs de Jonge die het over traversal in de game had. Hij meldt in het interview dat je niet langer meer om de berg heen hoeft te gaan, maar je gewoon omhoog kunt klimmen en met de glider weer makkelijk naar beneden kunt gaan.

De game zou ook op de PlayStation 4 worden ontwikkeld, maar wordt nog wel uitvoerig getest. Echter had PlayStation Studios-baas Hulst gisteren al min of meer bevestigd dat de game ook naar de last-gen PlayStation zou komen. De game zou volgens planning lopen, maar het was nog te vroeg om een releasedatum te onthullen.