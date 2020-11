Horizon Forbidden West komt in tweede helft van 2021

Veel van de grotere PlayStation 5 exclusives hebben een specifiekere release tijd gekregen. Waaronder Horizon Forbidden West die in de tweede helft van 2021 uitkomt.

Sony is live gegaan met een nieuwe reclame voor PlayStation 5. Deze is duidelijk meer gericht is op het core publiek in plaats van de meer mainstream reclames die we recent hebben gezien van het bedrijf. De trailer van één minuut laat geen nieuwe beelden zien van bestaande of aankomende games, maar verteld ons wel onder in beeld wanneer bepaalde aangekondigde games geanticipeerd worden om te arriveren. Iets wat nog niet eerder is medegedeeld door Sony.

Volgens de video worden Gran Turismo 7, Raychet and Clank: Rift Apart en Returnal in de eerste helft van 2021 verwacht. Verder staat Horizon Forbidden West blijkbaar gepland voor een mogelijke release in de tweede helft van 2021.

Kijken jullie al uit naar deze releases volgend jaar? Laat hieronder een reactie achter!