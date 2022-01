Horizon Call of the Mountain aangekondigd voor de PlayStation VR2

Sony heeft niet alleen meer details over de PlayStation VR2 onthuld, maar ook Horizon Call of the Mountain aangekondigd.

Uiteraard staat ook voor deze Horizon-game Guerrilla Games aan het roer. In een korte teaser krijgen we zelfs de eerste beelden van de game te zien en het ziet er zeker veelbelovend uit.

Op het moment van schrijven is er nog niet veel bekend over Horizon Call of the Mountain behalve dat het van de grond af aan gebouwd is voor de next-gen PlayStation VR-headset. De ontwikkelaar is immers ook nog druk met de ontwikkeling van Horizon Forbidden West dat volgende maand in de schappen zal liggen.