Hoofdrolspelers The Last of Us-serie bekend

HBO werkt al enige tijd aan de verfilming van The Last of Us en vandaag weten we wie de hoofdrolspelers zijn.

De show die wordt gerunt door Chernobyl’s Craig Mazin en Naughty Dog’s Neill Druckmann volgt het verhaal uit de eerste game. Daarin reizen Joel en Ellie door een door een epidemie getroffen Verenigde Staten. Zoals we weten, heeft Ellie een sleutelrol wat betreft het oplossen van het virus. Ook weten we dat er een scene is gebruikt die uit de game is verwijderd en ook is nu bekend geworden welke acteurs de rollen zullen vertolken.

Ellie zal worden vertolkt door Lyanna Mormont(Game of Thrones) en Pedro Pascal (The Mandalorian en Game of Thrones) zal de rol van Joel op zich nemen. Er waren eerder geruchten dat Mahershala Ali een rol zou krijgen in de serie, maar die blijken dus niet te kloppen. Volgens The Hollywood Reporter heeft de acteur al laten weten dat hij niet in de serie aanwezig is.

Wanneer de tv-serie van the Last of Us zal verschijnen is nog niet bekend. We zullen het uiteraard op de voet volgen. Volgens Sony zijn deze serie en de Uncharted-film pas het begin met wat er van de PlayStation IP op het grote en/ of kleine scherm zullen komen.