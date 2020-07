Hoofdpersonage Assassin’s Creed Valhalla kan altijd van geslacht wisselen

Bij de afgelopen Ubisoft Forward kwamen we er achter dat je in Assassin’s Creed Valhalla zowel als man als vrouw kan spelen. Nu blijkt dat je op ieder moment in de gameplay kan wisselen van geslacht.

Dit nieuws wordt gerapporteerd door Gamer.nl nadat zij een lange hands-on sessie met Valhalla hebben gehad. Je speelt in de game namelijk altijd als het personage Eivor, ongeacht je geslacht. Het schijnt ook dat dialogen en andere interacties met personages niet zullen veranderen of je nou man of vrouw bent. Dit is in tegenstelling tot bijvoorbeeld Assassin’s Creed: Odyssey. Hierbij kon je aan het begin je geslacht kiezen en zat je vervolgens aan die keuze vast. De man en vrouw daar waren ook ieder verschillende personages die naast elkaar bestonden in het verhaal.

Wat vind jij van deze keuze? Zie je jezelf vaak op verschillende punten in de game van geslacht wisselen?