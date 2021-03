Hood: Outlaws & Legends trailer toont de Ranger class

Een game genaamd ‘Hood’ en een personage die erg handig is met een boog kan er natuurlijk maar één zijn. Sumo Digital toont in de trailer hoe zij Robin Hood hebben neergezet.

In de trailer gaan we in op een van de vier beschikbare personages: de Ranger. Dit sluwe personage is handig met de boog en heeft een paar vervelende trucjes, zoals een soort flashbang. Ook heeft hij de mogelijkheid om vijanden te taggen, zodat iedereen weet waar ze zijn. Gebruik je pijlen om bijvoorbeeld touwladders naar beneden te schieten, zodat je team over een muur heen kan komen en ontwijk aanvallen van bewakers door een snelle dodge.

Hood: Outlaws & Legends is een heist-game in die zich in de middeleeuwen afspeelt. Je gaat met je team van vier man de strijd aan met een groep bewakers om zo de rijkdommen van de staat te stelen. Dit is natuurlijk niet zomaar naar binnenlopen, maar uitgebreid plannen en voorzichtig te werk gaan, gezien de kastelen vol staan met bewakers. De PvPvE (player versus player versus environment), komt op 10 mei uit voor de Playstation 5, de Xbox SX en op Steam. Als je de game vooraf besteld kun je op 7 mei al aan de slag.