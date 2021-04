Hood: Outlaws and Legends geeft meer tekst en uitleg over de gameplay

Soms is het lastig uitleggen hoe een game precies werkt, maar gelukkig hebben we daar trailers voor. In de onderstaande video zien we hoe Hood: Outlaws and Legends in elkaar steekt.

Sumo Digital heeft vandaag een nieuwe trailer uitgebracht voor Hood: Outlaws and Legends, de ambitieuze multiplayer-actiegame met overvallen. Outlaws and Legends is een klasse-gebaseerde game waarbij spelers de taak hebben hun tegenstanders en AI-gecontroleerde vijanden te slim af te zijn.

Deze PvPvE-opstelling is natuurlijk niet uniek voor Hood: Outlaws and Legends, maar het doel van het vinden en stelen van een schat is een van die dingen die de game totaal anders maakt. De nieuwe trailer van vandaag, die hierboven is ingesloten, bevat de 4v4-setup van de game, waarin twee rivaliserende bendes racen om een ​​kluis te vinden en een sleutel te vinden om deze te ontgrendelen en de prijs erin te claimen.

Net als bij Hunt: Showdown, konden spelers het andere team gewoon het meeste werk laten doen en ze in een hinderlaag lokken bij de kluis. Dezelfde hinderlaag zou zelfs kunnen worden opgezet vlakbij een van de vluchtroutes, waar verdedigers ook zouden moeten vechten tegen AI-vijanden die hen achtervolgen. Daarnaast krijgen we een algemeen overzicht van de vier klassen van Outlaws en Legends, en hoe ze elk werken in stealth- en gevechtsscenario’s.

Naast de onmiddellijke voordelen van het succesvol uitvoeren van een overval, biedt Outlaws and Legends ook een metagame laag waar je je zuurverdiende rijkdom kunt besteden aan het upgraden van je schuilplaats, waardoor je op zijn beurt nieuwe vaardigheden kunt ontgrendelen en je helden verder kunt aanpassen met cosmetica.

Hood: Outlaws and Legends komt op 10 mei naar de pc, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series-consoles.