Homeworld 3 werd vertoond op the Game Awards.



Tijdens the Game Awards werd de game Homeworld 3 vertoond. Helaas werd er geen gameplay getoond, maar wel een cinematic trailer die de vibe van de game heeft gegeven. Homeworld 3 zal exclusief zijn op PC. Er is op dit moment niks bekend over een console release en of die ├╝berhaupt gaat komen.

Homeworld 3 heeft momenteel geen release date, maar er wordt gezegd dat de game gepland staat voor het vierde kwartaal van 2022.

Bekijk de trailer van Homeworld 3 hier!