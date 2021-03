Harry Potter-RPG Hogwarts Legacy zou transgender personages bevatten. De stem en lichaamsbouw zullen onafhankelijk te kiezen zijn van het geslacht van het personage.

Dit bericht komt van een artikel op Bloomberg, die deze informatie zou hebben van ‘mensen bekend met de ontwikkeling van de game’. De speler zou wel moeten kiezen of hun personage een heks of tovenaar is. Deze keuze zou echter gemaakt moeten worden om te bepalen in welke slaapzaal deze terecht zou komen. De eerdergenoemde uiterlijke kenmerken staan dus los van deze keuze.

Dit nieuws komt nadat Harry Potter-schrijfster J.K. Rowling in het nieuws kwam na haar opmerkingen over transgender mensen. Deze opmerkingen werden door veel mensen als transfoob gezien. Mocht dit nieuws kloppen, dan zou Hogwarts Legacy’s ontwerpkeuze als een reactie hierop gezien kunnen worden.