Hogwarts Legacy zal geen microtransacties bevatten

Eerder deze week werden er voor het eerst gameplaybeelden van de Harry Potter spin-off Hogwarts Legacy getoond en langzaamaan druppen de eerste details binnen.

Een paar dagen geleden somde onze Boyd al een hoop interessante details over de game op, maar nu blijkt dat de game geen microtransacties zullen bevatten. Blijkbaar waren fans ongerust naar het zien van de beelden, maar gelukkig stelt community manager Chandler Wood hen gerust. Hij laat namelijk op Twitter weten dat de game een pure singleplayer game is en geen microtransacties zal bevatten.

We've seen this question coming up and want to set the record straight.

There are no microtransactions in Hogwarts Legacy.

— Chandler Wood (@FinchStrife) March 17, 2022