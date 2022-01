Hogwarts Legacy verschijnt mogelijk eerder dan je zou verwachten

Het lijkt wel alsof de E3 om de hoek is, want de geruchtenmolen draait al op volle toeren. Dit keer meldt een insider dat Hogwarts Legacy mogelijk eerder verschijnt dan we verwachten.

Het was namelijk al enige tijd behoorlijk stil (op wat controversie bij J.K. Rowling na) rondom de game van Warner Bros. Hogwarts Legacy werd in 2020 aangekondigd, maar sindsdien is er maar weinig van de game vernomen. Deze stond namelijk oorspronkelijk gepland voor vorig jaar, maar werd uitgesteld naar dit jaar. Zelfs dit lijkt niet haalbaar, gezien we er nog zo weinig van gezien hebben.

Als het aan ‘insider’ AccountNGT ligt, komt daar binnenkort verandering in. Zo geeft hij te kennen dat Avalanche Software op zoek is naar een Localization Producer. Deze rol wordt vaak op het einde van de productie vertolkt en deze vacature zou kunnen hinten op een mogelijk naderende release. Ook wijst AccountNGT op de samenwerking van Sumo Digital, die er voor gezorgd heeft dat de ontwikkeling van de game nog voorspoediger verloopt.

The support from Sumo Digital studios has really helped with the development. I got a date from another insider and hopefully it's still on track, expect to see it sooner than expected — AccountNGT (@AccNgt) January 6, 2022

De insider liet vervolgens in een Q&A op Twitter weten dat de game voor het derde kwartaal in de planning staat en dat Warner Bros nog begin dit jaar met nieuwe informatie over Hogwarts Legacy naar buiten zal komen.

@Astrob0y081 – When can we expect some official news from WB on Hogwarts Legacy? Early this year — AccountNGT (@AccNgt) January 7, 2022

Aangezien de aankondiging van de game ook tijdens een PlayStation Showcase was, zou het zo maar kunnen dat we tijdens een gelijksoortig event weer wat van de game gaan vernemen?! Neem het echter vooralsnog met een korrel zout, totdat Warner Bros of Avalanche Software met een officiƫle statement komt!