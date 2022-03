Hogwarts Legacy krijgt deze week eigen state of play

Het is een lange tijd stil geweest rondom Hogwarts Legacy. Echter lijkt daar verandering in te komen, aangezien uitgever Sony deze week een state of play aan het spel gaat wijden.

De uitgever maakte dit nieuws bekend via Twitter. Daarbij werd een aantal seconden video getoond van een personage dat naar een groot standbeeld lijkt te lopen. Komende donderdag 17 maart om 22:00 uur (Nederlandse tijd) zal de state of play van start gaan. Deze 20 minuten durende presentatie zou volgens het Playstation Blog zo’n 14 minuten aan gameplay bevatten. Uiteraard zal je alle onthullingen terug kunnen lezen op Gamingnation.