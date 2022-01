Hogwarts Legacy komt dit jaar uit, zegt Warner Brothers

Er zijn veel geruchten omtrent de release van Hogwarts Legacy. Warner Brothers heeft hier eindelijk op gereageerd.

Verschillende outlets brachten de afgelopen weken naar buiten dat het open wereld Harry Potter-spel zou zijn uitgesteld naar 2023. Het spel zou problemen hebben in de ontwikkelingsfase, waardoor Avalanche studios zou sturen op uitstel. De studio en Warner Brothers hebben lange tijd niks van zich laten horen. Er komt sowieso weinig informatie naar buiten over Hogwarts Legacy. Zo is er nog geen enkele gameplay trailer naar buiten gebracht, behalve de CGI-beelden bij de aankondiging. Ook is er maar sporadisch informatie over vrijgegeven, zodat we niet goed kunnen weten wat wij kunnen verwachten.

Nu heeft de uitgever eindelijk van zich laten horen op de Wizarding World-website. In een blogpost laat de schrijver weten dat Hogwarts Legacy een release zal hebben in 2022:

2022 is also the year when the highly anticipated console game from Warner Bros. Games’ Portkey Games label, Hogwarts Legacy, is set to be released. Developed by Avalanche Software, this action RPG allows players to be at the centre of their own adventure set during the late 1800s wizarding world. From learning powerful spells and brewing potions, to honing combat skills and taming magical beasts, this game will allow players to experience the magical world as a student at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry like never before as they determine the fate of the entire wizarding world. To watch the trailer and learn more about the game, click here.

Dit betekent dat Warner Brothers Interactive Entertainment er nog steeds van overtuigd is dat de game dit jaar nog zal verschijnen. Dit staat toch haaks op alle geruchten die er nu spelen. Toch zijn er ook weer informatiebronnen die bevestigen dat we het spel eerder kunnen verwachten dan verwacht. Zo zou Avalanche Studios enorm veel hulp hebben gehad van Sumo Digital, bekend van Sackboy: A Big Adventure. Ook zouden we begin dit jaar meer informatie kunnen verwachten over Hogwarts Legacy.

Er ligt veel druk op de schouders van de studio. De Harry Potter fanbase wacht met smart op het perfecte spel in hun universum. De verwachtingen zijn torenhoog; er wordt op de subreddit dagelijks gespeculeerd over wat men verwacht en wenst. Of Avalanche studios – of welke ontwikkelaar dan ook – hieraan kan voldoen, is nog maar de vraag.