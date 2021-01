Hogwarts Legacy is uitgesteld naar 2022

Het leek al te mooi om waar te zijn en dit blijkt het dus ook: Hogwarts Legacy zal helaas niet dit jaar verschijnen, maar volgend jaar.

De game werd na jaren geroddel vorig jaar aangekondigd door Warner Bros, maar sinds de aankondiging hebben we er niks meer van vernomen.

In een verklaring op het officiĆ«le Twitter-account van de website laat Warner Bros weten dat het van het ‘grootse belang’ is om de best mogelijk ervaring te bieden en dat hierdoor de ontwikkelaar meer tijd nodig heeft.

De RPG is in ontwikkeling bij Avalanche en speelt zich af in de 19de eeuw. De game is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 4 en 5 en Xbox Series-consoles. De open wereld actiegame zal zowel bekend als nieuwe locaties bevatten die je kunt verkennen en verschillende beesten kunt ontdekken. Daarnaast kun je uiteraard je eigen personage customizen, potions maken, spreuken leren, talenten ontwikkelen en uiteindelijk een echte tovenaar/ heks worden.

In de game is je personage een student die ‘de sleutel bezit tot een oud geheim dat de tovenaarswereld dreigt te verscheuren’ en die een ongewoon vermogen bezit om oude magie waar te nemen en te beheersen.

Vinden jullie het verrassend dat deze game is uitgesteld? Of vinden jullie dat dit jaar nu ook al aardig vol lijkt te raken?!