Hoeveel games speel je eigenlijk echt?

De nieuwe generatie lijkt een ‘groot probleem’ te hebben, als we de social media een beetje onder de loep nemen. De SSD laten namelijk weinig ruimte om veel games tegelijkertijd op te slaan. Maar is dat het probleem? Want hoeveel games spelen we nou eigenlijk echt?

De next-gen consoles hebben met de SSD een feature die we eigenlijk noodzakelijk is, maar aan de andere kant net iets te vroeg lijkt te worden geïntroduceerd.

De PlayStation 5 heeft ‘slechts’ 669 GB ruimte en de Xbox Series X 802GB en de Series S zelfs 364GB. Nu games steeds groter en groter worden, komen we dus snel aan de taks. Helemaal als je bijvoorbeeld een game als Call of Duty Black Ops Cold War installeert, waarvan de de basis (op de Series X) al bijna 200GB is en Warzone nog geïntegreerd moet worden.

Dit wil ik toch even wat nuanceren, want zo ‘kost’ Cyberpunk 2077 je ‘slechts’ 70GB aan vrije ruimte en heeft Assassin’s Creed Valhalla al genoeg aan zo’n 47GB.

Het downloaden ervan kan afhankelijk van je internet abonnement kan soms behoorlijk frustrerend worden, maar hoe kunnen we dit het beste voorkomen?

Extra opslagruimte

Een van de oplossingen voor dit probleem is natuurlijk het aanschaffen van extra opslagruimte. Helemaal als je games van de vorige generatie speelt, is het aanschaffen van een externe harde schijf met een paar TB aan ruimte een oplossing.

Echter kun je vanaf daar niet de next-gen games spelen, maar wel op bewaren en vervolgens over zetten naar de interne SSD om ze daarop te spelen.

Ook kun je de portemonnee trekken om de SSD ruimte uit te breiden, althans dat werkt vooralsnog alleen bij de Xbox Series-consoles. Echter zul je dan al snel (link naar Microsoft Store) 250 euro neer moeten leggen voor ‘slechts’ 1TB.

Wat dat betreft denk ik ook dat het verstandig is om daar nog even mee te wachten. Ik verwacht dat zodra deze SSD uitbreidingen wat meer mainstream worden deze ook qua prijs zullen zaken en/ of qua inhoud wat meer zullen bieden.

Downloaden dan maar?!

Eigenlijk heb ik als oplossing bedacht dat ik wat kritischer ga kijken naar welke games ik op mijn console ga bewaren. Ik merk dat ik heel veel games op mijn console heb staan die ik eigenlijk nooit speel, maar toch bewaar voor het geval dat ik in ene toch zin krijg om deze game(s) te spelen.

Kortom zonde van de ruimte en uiteindelijk zijn dat toch de games die ik verwijder zodra er ruimte nodig is. Ik zal dus wat vaker games opnieuw moeten downloaden, maar voor de rest zie ik daar niet echt een probleem in.

Met een goed internet abonnement heb je tegenwoordig een game in een kwartier/ half uur wel een game als Assassin’s Creed Valhalla wel binnengehaald. Ik snap dat je dit niet wil doen op je vrije dag als je even de tijd hebt, maar ook als je een beetje vooruit kunt denken, is daar altijd een oplossing voor, toch?! Hebben jullie ook niet het idee dat we eigenlijk te veel games bewaren, maar te weinig spelen? Laat ons vooral weten hoe je hierover denkt!