Hoe Power Crystals te verdienen in Knock-out City

Wil je weten hoe je precies Power Crystals kunt verdienen in Knock-out City? In dit artikel vind je hier meer uitleg over.

Het Heroes-event van de populaire dodgeball-game genaamd Knock-out City is inmiddels al een tijdje live. Het evenement zorgt voor een flinke dosis aan nieuwe content binnen de dodgeball-arena. Hieronder vind je meer uitleg over hoe je de zogeheten Power Crystals kunt verdienen in Knock-out City.

Power Crystals zijn een nieuwe en beperkte valuta binnen de game, die zoals gezegd gebruikt kunnen worden om exclusieve items in de Hero Shop te kopen. Het behalen van contracten leveren je Power Crystals op, die je vervolgens voor limited-edition items in de Hero Shop kunt inwisselen.

Hoe werkt het Knockout City Heroes event?

In de tijdelijke en exclusieve modus van het event krijg je steeds opnieuw superkrachten elke keer dat je respawnt. In veel opzichten lijkt het evenement op het zogeheten Heatwave-evenement uit het eerste seizoen.

In vergelijking met Heatwave heeft Knockout City Heroes een tijdelijke optie om één van de zeven superkrachten te bemachtigen. Met deze krachten kun je tegenstanders makkelijk oppakken door ze bijvoorbeeld op te pakken en vervolgens in een balvorm/kooi te plaatsen.

Hoe kun je Power Crystals te verdienen in Knock-out City?

Door wedstrijden te spelen kunnen spelers ook ‘Power Crystals’ verdienen. Deze Power Crystals zullen worden toegekend op basis van wedstrijd-XP. Dit geldt ook voor het voltooien van speciale opdrachten waarbij spelers allerlei exclusieve items uit de Hero-shop kunnen kopen.

Door wedstrijden te spelen kunnen spelers ook 'Power Crystals' verdienen. Deze Power Crystals zullen worden toegekend op basis van wedstrijd-XP. Dit geldt ook voor het voltooien van speciale opdrachten waarbij spelers allerlei exclusieve items uit de Hero-shop kunnen kopen.

Aankopen doen binnen de Hero-shop kan overigens alleen met behulp van de Power Crystals die je als speler hebt verdiend. De Hero Shop biedt overigens een exclusieve selectie van deze items aan, die wanneer het evenement is afgelopen niet meer beschikbaar zullen zijn.

De Power Crystals kunnen spelers tijdens het Knock-out City event vrij makkelijk verdienen.

Hiervoor dienen spelers eigenlijk alleen de Heroes-contracten of -wedstrijden binnen de game te voltooien. Om deze contracten te verdienen, dien je aan de hiervoor geldende voorwaarden in de nieuwe modus te voldoen. Je vindt deze nieuwe voorwaarden in ‘Streetplay’.

Heldencontracten & exclusieve superkrachten

De heldencontracten kun je het beste voltooien door je exclusieve superkrachten te gebruiken. Hieronder staan de zeven unieke beperkte superkrachten kort omschreven:

Ballform Bounce – Bounce-pads zorgen voor Ultimate Throw.

Charge-Up – Het vangen en passeren van beide geeft spelers een extra toeslag.

Tackle Strike – Helpt spelers om schade aan tegenstanders toe te brengen.

Double Jump – Zo kunnen spelers springen terwijl ze in de lucht zijn.

Genezingsvermogen – Geneest spelers in de loop van de tijd.

Kracht – Pakt tegenstanders op omze vervolgens aan te pakken.

X-Ray Vision – Helpt spelers bij het zien en richten op tegenstanders door muren.

Zodra je de heldencontracten hebt voltooid en wedstrijden hebt gespeeld, word je hiervoor beloond met Power Crystals. Als speler kun je de Power Crystals gebruiken om bijvoorbeeld exclusieve items te kopen tijdens het evenement. Er zijn in totaal 14 contracten, waarvan 13 elk 75 Power Crystals opleveren.

Elke speler dient zijn of haar superkrachten te gebruiken en de verdiende Power Crystals uit te geven, voordat het evenement op dinsdag 14 september eindigt, omdat ze daarna niet meer beschikbaar zijn.