Hoe je pokerspel te ontwikkelen zonder een fortuin uit te geven

Begin met een paar woorden over poker – meer dan alleen een kaartspel, het is bijna een sport en er is iets cools aan om een goede pokerspeler te zijn.

Jaren geleden ontwikkelden mensen pokervaardigheden op de harde manier, door het op te nemen tegen betere spelers en te verliezen. Vandaag de dag zijn er andere manieren. Kijk naar training apps, casino games, en tot slot een aantal tips over het proberen van toernooi spelen.

Locatie anker: Casino spellen

Setting anker: Voordat je het tegen andere spelers opneemt, besteed wat tijd aan spellen als 3-card poker of Caribbean stud, waarbij het alleen jij tegen de dealer is. Voordat je meedoet, is het de moeite waard om een bron als *bet-bonus-code.nl* te raadplegen om te profiteren van eventuele promo-aanbiedingen die beschikbaar zijn.

Ontwikkel je pokerspel zonder een fortuin uit te geven

Beweren dat Poker gewoon een kaartspel is als alle anderen, is een grove onderschattingsfout. Het is zoveel meer dan alleen een kaartspel, maar al bijna een sport. En er is iets cools aan om een goede pokerspeler te zijn.

Natuurlijk is poker voor een belangrijk gedeelte een kwestie van geluk. Aan het begin van een spel krijgt iedere speler 3, 5 of 7 willekeurige kaarten. Maar dan ga je inzetten en kaarten ruilen,en vanaf dat moment winnen vaardigheid en ervaring aan belang. Met elk spel dat je speelt, word je beter, zelfs als je niet altijd wint. Wil je een sterke pokerspeler worden, misschien zelfs een professional? Hoop je een plaatsje te veroveren in de beroemde Hall of Fame? Lees dan onze tips. Misschien sta jij weldra op de deelnemerslijst voor één van de spannende toernooi spelen.

Training apps

Open de app store op je telefoon, typ “poker” en je vindt direct enkele duizenden opties. Het is niet eenvoudig om daaruit precies de app te filteren die het beste past bij jouw niveau. We geven enkele titels die geschikt zijn voor bepaalde niveaus van training en die bruikbare hulp voor je spel leveren.

Voor beginners:

Poker Fighter van Mindful Games

PokerGuide HD van OSH Mobile

Poker Brain van de gelijknamige ontwikkelaar

Voor gevorderde spelers:

Poker Helper van MC Ink voor

Poker USA van Artrix Poker

Voor wanneer je je rijp voelt voor de tornooien:

Tournament Poker Coach van Gamoz

Poker Drills van SlifkerGames

Specifiek voor Texas Hold’Em:

How to Poker van Youda Games Holding

Texas HeadsUp Poker van MaxSuperdox

Specifiek voor Omaha:

Poker Omaha Hand Trainer van Wyvern

Casino spellen

Besteed niet alleen tijd aan de klassiekers Texas Hold’Em en 5-card draw. De beste oefeningen doe je met spellen als 3-card poker of Caribbean stud want in die varianten van poker speel je alleen tegen de dealer. Raadpleeg betrouwbare bronnen zoals bijvoorbeeld bet-bonus-code.nl. Deze leveren niet alleen waardevolle informatie maar je kunt profiteren van eventuele promo-aanbiedingen die beschikbaar zijn.

Meer tips

Het maakt geen verschil of je nu wilt leren pokeren, samba dansen of aquarelleren. Het is altijd een kwestie van leren, oefenen en massa’s toewijding. Reserveer ongeveer een vijfde van je tijd om de theorie te leren en om te trainen, trainen, trainen. Heb je al andere hobby’s, dan zul je er daarvan één of meer moeten laten vallen zodat je een evenwichtig leven blijft leiden.

Wil je van poker je beroep maken, beschouw het dan gerust als een “business”. Stel op gepaste tijden verslag op van je inspanningen en vooruitgang. Dat mag op papier zijn, maar digitaal is nog beter. Overweeg hoeveel tijd en geld je al hebt geïnvesteerd in je “project” en stel jezelf de vraag of je efficiënt bezig bent.

Leer van andere spelers maar spiegel jouw prestaties niet aan die van hen. Wees realistisch in je verwachtingen en laat je niet ontmoedigen wanneer je weet dat je nog veel moet leren. Na een tijdje ga je automatisch je eigen stijl ontwikkelen.

Denk eraan dat zelfs een fulltime professionele pokerspeler niet gewoon een maandloon verdient. Het is een levensstijl die zelfdiscipline vereist en een tomeloze wil om het eindspel te behalen. Alleen met de juiste mentale instelling kom je er.