Hoe het nu precies zit met de 500 uur van Dying Light 2

Techland liet dit weekend weten dat spelers 500 uur zoet kunnen zijn met Dying Light 2: Stay Human. Nu internet laat weten daar geen trek in te hebben, laat de ontwikkelaar weten hoe dit precies in elkaar steekt.

Het is dus niet zo dat je 500 uur bezig bent om het verhaal te voltooien, want dat kun je in principe in 20 uur al voltooien. Als je daarnaast alle zijmissies wil spelen, zal je zo’n 80 uur onder de pannen zijn. Om alles gezien en gehoord te hebben, kost je dat dus die eerder genoemde 500 uur. Het zal ongetwijfeld maar een heel selecte groep zijn die deze ‘vlieguren’ zal laten registreren. Of gaan jullie toch een poging wagen?!

We wanted to clarify our recent communication about the amount of hours required to complete the game. Dying Light 2: Stay Human is designed for players with different gameplay styles and preferences to explore the world how they see fit.#DyingLight2 pic.twitter.com/tcaDKULMo8

