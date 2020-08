Hitman VR aangekondigd, Godfall en meer getoond tijdens State of Play

De State of Play is alweer ten einde, maar als je het niet gezien hebt, ben je hier op het juiste adres. We hebben namelijk alle nieuwtjes voor je op een rijtje gezet.

We wisten dat we qua nieuws over de PlayStation 5 nagenoeg niks hoefden te verwachten. Er werd daarentegen nog wel het een en ander qua games laten zien.

Zo werd Godfall weer getoond en kregen we weer een nieuwe blik op de combat uit de ‘hack-and-slash looter’. Zo kregen we de Dual Blades en de Longsword in actie te zien.

Meer PlayStation 5 nieuws/trailers

Temtem port aangekondigd voor de PlayStation 5

Nieuwe gameplay van The Pathless vrijgegeven

Aeon Must Die is een beat-em-up met een uniek sfeertje

ANNO: Mutationem trailer laat een 2.5D Cyberpunk wereld zien

Hood: Outlaws and Legends is een multiplayer heistgame

The Pedestrian neemt het loopje met je naar de PlayStation 5

De opening was er in de vorm van een uitgebreide look op Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Er werd niet alleen getoond welke powers de maskers allemaal geven, maar ook welke personages speelbaar zijn.

Ook kregen we te zien dat de Hitman trilogie in VR speelbaar wordt in Hitman 3. De trailer was kort, maar krachtig.

Er werd tijdens de State of Play nog veel meer getoond en dat hebben we even in een kort lijstje voor je samengevat:

Dat was alweer de samenvatting van de State of Play. Hebben jullie nog leuke verrassingen voorbij zien komen? Laat het ons weten in de reacties!