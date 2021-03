Het vervolg op Hitman: Sniper is aangekondigd via een teaser trailer.

Hitman: Sniper werd in 2015 uitgebracht voor Android en iOS door ontwikkelaar Square Enix, die ook verantwoordelijk waren voor Hitman: GO. We weten verder nog weinig van de aangekondigde Hitman: Sniper Assassins, alleen dat het om een vervolg gaat dat dit jaar zal worden uitgebracht en dat de naam nog niet officieel is.