Hitman ontwikkelaar IO Interactive werkt mogelijk aan Xbox exclusive?!

Het lijkt erop dat IO Interactive’s derde mysterieuze project een exclusieve game voor Xbox platforms is.

Volgens Windows Central (dat wordt bevestigd door Eurogamer) is de Hitman-ontwikkelaar bezig met een fantasy game voor Microsoft. Deze zou in de middeleeuwen plaatsvinden en draken bevatten. Wel zou het nog even gaan duren voor we wat van deze game gaan horen, aangezien deze zich in de vroege fase van ontwikkeling bevindt. Wel weten we dat het een AAA-game wordt met een ‘grote open wereld’.

De ontwikkelaar is tot dusver best open geweest over de projecten waar zij mee bezig zijn. Zo weten we dat er wordt gewerkt aan een James Bond project, waarvan het team het liefst een trilogie wil zien. Daarnaast doet de Hitman-serie het ook erg goed en wist het derde deel al binnen een week winst te maken. Het derde project waar de ontwikkelaar aan werkt, was tot vandaag nog niet bekend, maar dat blijkt dus een fantasygame te worden.

Het is natuurlijk nog niet door zowel Microsoft als IO Interactive bevestigd, dus neem het geheel met een korrel zout. Daarnaast kunnen we er dus wel even vanuit gaan dat we voorlopig niets van deze game zullen horen, aangezien er nog hard aan gewerkt wordt.