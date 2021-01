Hitman 3’s Dubai level in 9 seconden voltooid

Een speedrunner heeft de missie in Dubai uit het onlangs verschenen Hitman 3 in slechts negen seconde voltooid.

De game daagt spelers uit om de missies op zo veel mogelijke manieren te voltooien en in zo weinig mogelijk tijd. Op de leaderbords zal je ongetwijfeld al gezien hebben dat de tijden steeds aangescherpt worden, maar voor de missie in Dubai is een opmerkelijk record neergezet.

Zowel Wreak als Der_Lauch_Linus wisten de missie in negen seconden te voltooien. Dit door de doelwitten meteen op te zoeken en met veel overtuiging neer te schieten.

Hitman 3 ligt pas sinds 20 januari in de winkels en het lijkt nu al nagenoeg onmogelijk om het nieuwe record uit de Dubai missie te overtreffen. Verwacht overigens binnenkort een review van de game op onze site!