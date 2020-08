Hitman 3 verschijnt op 20 januari en krijgt gratis next-gen upgrades

IO Interactive heeft laten weten dat Hitman 3 op 20 januari zal verschijnen. Daarnaast zullen degene die op dat moment de versie voor de huidige generatie consoles halen een gratis upgrade krijgen naar de next-gen console als ze besluiten de stap te maken.

IO Interactive liet tijdens het PlayStation 5 event al weten dat de game in januari verwacht werd en bevestigd nu dus op welke datum dat zal gebeuren. De upgrade geldt overigens alleen voor de digitale versie. Dus als je Hitman 3 digitaal op de PlayStation 4 haalt, krijg je een gratis upgrade voor de PlayStation 5 en datzelfde geldt dus ook voor de Xbox One en Xbox Series X.

Op dit moment heeft de ontwikkelaar niet bekendgemaakt of ditzelfde dus ook zo is voor degene die de fysieke versie van de game in huis haalt. Je kunt de game inmiddels wel pre-orderen in de (digitale) winkel en je hebt de keuze uit twee versie, namelijk de standaard en Deluxe edities.

De Deluxe editie is voorzien van een Deluxe Pack, bestaande uit Deluxe Escalations (niet bekend wat dit precies is), in-game items, de digitale soundtrack, director commentary en een digitale artbook. Als je een van deze versie pre-ordert krijg je de Trinity Pack, die bestaat uit drie thema setjes van drie verschillende pakken, koffers en wapens.

Degene die de PlayStation versie in huis halen, kunnen overigens ook nog eens aan de slag met Hitman in VR. De game zorgt er namelijk voor dat je de gehele trilogie in VR kunt spelen.