Hitman 3 spelers kunnen binnenkort Hitman 2 levels importeren op PC

Een van de dingen waar de recente Hitman games bekend om staan is het importeren van oude levels naar de nieuwste game.

Dat geldt ook voor Hitman 3, maar daar kwamen complicaties bij kijken op PC. Alhoewel het probleem binnenkort opgelost moet zijn volgens ontwikkelaar IO Interactive.

Voordat Hitman 3 uitkwam heeft IO Interactive aangekondigd dat spelers op PC de levels van Hitman 1 en 2 niet konden importeren naar de nieuwe game. De ontwikkelaar heeft wel beloofd om te werken aan oplossingen voor dat probleem. Hier hebben wij wat meer informatie daarover. Dat is een mooi begin, maar wat is de status van Hitman 2?

IO Interactive heeft op de Hitman forum bekendgemaakt dat zij een oplossing hebben gevonden voor het importeren van de Hitman 2 levels. “We’ve got that solution worked out and it’s currently being tested and verified from all angles to make it as robust as possible. In terms of timing, it’s definitely a case of sooner rather than later.”, aldus IO Interactive. Dat is goed nieuws voor fans van de Hitman reeks! Volgens de ontwikkelaar zal het probleem opgelost zijn aan het einde van februari.

Dat is niet alles voor Hitman 3 fans, omdat IO Interactive laatst ook de roadmap voor februari heeft bekendgemaakt. Hier kunnen spelers nieuwe escalation missions, featured contracts en nieuwe doelwitten in Sapienza verwachten.