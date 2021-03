IO Interactive heeft laten weten dat er nieuwe ‘premium’ DLC naar Hitman 3 gaat komen en deze zijn gebaseerd op de zeven dodelijke zonden.

De DLC zal als zeven verschillende content pakketjes worden uitgebracht en in elk pakket staat er een andere zonde centraal. De eerste is hebzucht en zal op 30 maart verschijnen. Voor meer info over de DLC raden we je aan om de bovenstaande trailer even te checken.