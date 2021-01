Hitman 3 komt met raytracing features voor Xbox Series-consoles

IO Interactive heeft laten weten dat ze aan raytracing ondersteuning voor de Xbox Series-consoles werkt.

In een gesprek met Xbox Wire laat chief technologie officer Maurizio de Pascale weten dat het team de game ziet als een live game en dat de lancering ervan slechts het begin is van de reis.

Zo wil men de game verder ontwikkelen en is men nu bezig met raytracing ondersteuning voor de Xbox Series-consoles, iets wat in de pc-versie al gebruikt kan worden. Over de PlayStation 5-versie wordt niet gesproken, maar dat is op zich wel logisch gezien de site. Echter is er ook nog niet via social media erover gesproken, maar we verwachten eigenlijk dat hier binnenkort meer helderheid over wordt gegeven.

Hitman 3 is sinds 20 januari verkrijgbaar voor de pc, PlayStation 4 en 5 en Xbox One en Series-consoles. Houd de site in de gaten voor de review!