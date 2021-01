Hitman 2 levels blijven beschikbaar in Hitman 3

IO Interactive wil er voor zorgen dat bezitters van Hitman 2 de levels niet opnieuw hoeven te kopen voor Hitman 3.

Afgelopen vrijdag kondigde de IO Interactive aan dat men de levels van Hitman 2 opnieuw moest kopen voor Hitman 3. Dit zorgde onder fans voor de nodige ophef. Een maand geleden werd er immers nog beloofd dat eigenaren van Hitman en Hitman 2 kosteloos hun content konden overzetten.

Vermoedelijk is dit omdat de ontwikkelaars niet weten hoe ze de licenties over moeten zetten van Steam naar de Epic Store. Als ‘goedmakertje’ was de ontwikkelaar bereidt om een toegangspas met een korting van tachtig procent aan te bieden. Maar spelers zouden nog steeds moeten betalen voor content die ze al bezitten.

IO Interactive heeft echter nu de pre-lancering gids geüpdatet met een melding die enigszins hoopgevend is:

“Op de pc blijven we werken aan een oplossing met onze partners om pc spelers die Hitman 1 of Hitman 2 bezitten de mogelijkheid te geven om levels te importeren uit die spellen naar Hitman 3. Wij kunnen garanderen dat spelers NIET opnieuw de spellen hoeven te kopen. Totdat we dit uitgeven in de komende weken zal de Hitman 1 GOTY Acces Pass gratis zijn voor alle pc spelers die Hitman 3 voorgekocht hebben of kopen binnen tien dagen na de release.”

Kortom, de Hitman 1 situatie is min of meer opgelost, mits je natuurlijk de game binnen tien dagen koopt. De situatie van Hitman 2 is echter weer een ander verhaal en IO Interactive is nog bezig met een oplossing.

Verder zijn recentelijk alle locaties van Hitman 3 bekendgemaakt. Check hier het nieuwsbericht voor meer informatie!

Hitman 3 komt aanstaande woensdag 20 januari uit op pc, Xbox One, Xbox Series X/S en PlayStation 4/5.