Hint verschenen dat PS5-game Returnal volgend jaar verschijnt

Returnal was een van de vele games die werden getoond tijdens de PS5-onthulling. De LinkedIn-pagina van een oud Sony-medewerkster bevat een hint over de releasedatum van de game. Volgens de pagina zou het spel namelijk in 2021 uit moeten komen.

Laura Gilbert, zoals de dame heet, heeft deze informatie inmiddels van haar pagina verwijdert. Echter zijn er nog wel screenshots van overgebleven. De informatie op LinkedIn is echter op geen enkele manier bevestigd, dus neem dit bericht vooral met een korreltje zout.

Returnal is een third-person actiegame waarbij de hoofdpersoon steeds hetzelfde moment op een buitenaardse planeet beleefd. Ze moet onder andere allerlei aliens met haar vuurwapens te lijf gaan. De Playstation 5 zelf heeft ook nog geen specifieke releasedatum of prijs.