Hint Halo Infinite naar de terugkeer van de Chopper?

De officiële Halo Infinite kalender hint naar de terugkeer van de Chopper. Een welbekend voertuig uit Halo 3 en Halo 3: ODST.



Er is nog niks bekendgemaakt door 343 Industries over de terugkeer van de Chopper in Halo Infinite; maar waar komt die hint vandaan? De hint komt van een post op resetera, waarin een gebruiker een afbeelding van de officiële Halo Infinite kalender heeft gedeeld. De kalender laat met name concept art zien.

Sommige stukken art zijn al vrijgegeven door 343 Industries. Waaronder de coverart van Halo Infinite, maar ook van Halo: Shadows of Reach. De andere stukken art komen hoogstwaarschijnlijk uit de Halo Infinite artbook. Deze geven wat meer inzicht op de wereld die 343 Industries wil maken voor de legendarische shooter. Op één van de afbeeldingen zie je het gebruik van de Chopper. Een klassiek voertuig die voorkwam in Halo 3 en Halo 3: ODST. Spelers hebben sinds die games niet de mogelijkheid gekregen om gebruik te maken van de Chopper.

Dit laat zien dat 343 Industries daadwerkelijk terug wilt gaan naar de roots van de originele Halo trilogie. Ze laten dat niet alleen zien op basis van de artstyle, maar ook door middel van geluidseffecten en nu ook door mogelijk de Chopper terug te brengen. Er zijn nog heel wat dingen die wij niet weten over Halo Infinite, maar misschien verandert dat wel tijdens de E3 2021 conferentie van Microsoft. Op dit momenten kunnen wij nog maar afwachten.