Hideo Kojima’s boek krijgt een Engelse versie

Het boek van Hideo Kojima (Death Stranding en Metal Gear Solid) The Creative Gene krijgt een Engelse vertaling. Dat laat de uitgever VIZ weten op hun Twitter pagina.



Het boek kwam in 2019 uit in Japan. Het boek heeft daar een andere titel: “The Gifted Gene and My Lovable Memes”. De Engelse versie heeft langere titel: “The Creative Gene: How Books, Movies and Music Inspired the Creator of Death Stranding and Metal Gear Solid”.

Het boek laat de lezer zien wat Hideo Kojima heeft geïnspireerd om zijn games te maken. Ook krijgen we zijn mening over verschillende soorten films, muziek en boeken voorgeschoteld. Dit wordt vertoond in verslagen die geschreven zijn door hemzelf.

Het is erg duidelijk dat Hideo Kojima geïnspireerd is door verschillende soorten media. Zijn games zijn daar niet altijd subtiel in. Bijvoorbeeld Snatcher die inspiratie neemt van Blade Runner. Metal Gear Solid die inspiratie neemt van James Bond en 2001: A Space Odyssey.

The Creative Gene zal uitkomen op 12 oktober 2021.