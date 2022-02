Hideo Kojima start eigen podcast

Hideo Kojima is in de vorm van Hideo Kojima’s Radioverse een eigen podcast begonnen.

Gedurende elke aflevering ontvangt Kojima diverse gasten met wie hij praat over onderwerpen als games en films. Eerder dit jaar liet de geestelijk vader van Metal Gear en Death Stranding al weten te willen experimenteren met video en radio.

De reeks is exclusief te beluisteren via Amazon’s Audible. Op dit moment is de podcast alleen in het Japans te beluisteren en er zijn geen plannen aangekondigd om de podcast te vertalen.