Het ziet er naar uit dat er binnenkort een nieuwe Sonic game wordt onthuld

Als we de registratie van een nieuwe website en update van Steam mogen geloven, krijgen we binnenkort een nieuwe Sonic the Hedgehog game voorgeschoteld.

SEGA heeft namelijk een domein laten vastleggen dat direct verwijst naar de blauwe egel.

Daarnaast heeft een erg oplettende Redditor gezien dat het aantal Sonic games op Steam is verhoogd van 34 naar 35.

Mocht dat nog niet genoeg zijn, is ook nog de Game Awards aanstaande en laat host Geoff Keighley weten nu door Sonic gevolgd te worden op Twitter.

Het is overigens al niet echt een geheim meer dat er een nieuw avontuur voor de blauwe egel aan staat te komen. SEGA liet al in mei weten aan een nieuwe Sonic-game te werken, dat in 2022 wordt verwacht.

Het ziet er sowieso erg goed uit voor fans van Sonic. Volgend jaar staat er namelijk ook nog een animatieserie, Sonic Prime en de compilatiegame Origins op de planning!