Het weekend van Gamingnation

De laptops gaan dicht, de werkhandschoenen uit en de uniformen worden opgehangen in de kast. Dit kan natuurlijk maar één ding betekenen: het is weekend! Wat heeft de redactie zoal op de planning staan tijdens de fijnste dagen van de week?

Rogier:

Zojuist het bericht gekregen dat ik deel mag nemen aan de Back 4 Blood bèta dit weekend dus daar zal ik veel van mijn vrije uren aan besteden. Ik hoop ook een begin te maken aan de Hero Mode van The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, maar dat is alleen als er nog wat tijd over is. Daarnaast ga ik ook aan de eettafel gamen, met een avond bordspellen en Dungeons and Dragons.

Jordy:

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin natuurlijk! Hoewel ik de game al lang en breed gerecenseerd heb, ben ik er nog verre van klaar mee. Lees: nog zoveel monsters om te vangen. Ook de remaster van Devil May Cry 3 en Okami staan stiekem nog op het lijstje. Je leest het al: ik ga handen tekort komen om alles te kunnen spelen.

Boyd:

Dit weekend ga ik lekker Ratchet and Clank proberen uit te spelen op de PS5. Als dat is gelukt, ga ik nog verder met mijn new game + in Fire Emblem Three Houses op de Switch. Ook ga ik lekker de nerd uithangen met een potje Dungeons and Dragons op zondag!

Joey:

Ik ga dit weekend de laatste hand leggen op de review van F1 2021 en aangezien er dit weekend geen formule 1 is, ga ik zelf nog maar wat races rijden. Als er nog tijd over dit weekend wil ik ook nog even wat Splitgate gaan spelen. Deze game ziet er zo interessant uit en lijkt op een mix tussen Halo en Portal! Klinkt toch als een te gekke combo!?