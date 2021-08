Het weekend van Gamingnation

Voor sommige een welverdiend weekend, voor andere het einde van de vakantie. Wat we in ieder geval gemeen hebben, is dat we allemaal lekker de console of PC aan zetten voor een potje gamen! Maar wat spelen we dan dit weekend?

Rogier: Ik mocht vorige week al even aan de slag vanwege mijn pre-order, maar ik kon er al geen genoeg van krijgen. Dus ook in de open bèta van Diablo 2: Resurrected ga ik spelen. Alleen ditmaal met collega redacteur Boyd op de Playstation 5. Daarnaast hoop ik nog wat te vorderen met de Playstation 5-versie van God of War, want op 60fps kan ik het eindelijk aan om me in dit lange avontuur te storen. Fijn weekend allemaal!

Joey: Naast weekend heb ik ook vakantie en ik ben van plan om flink wat games weer even te spelen. Zo wil ik de komende weken de Halo Master Chief Collection spelen voordat ik eindelijk aan Halo 5 begin. Ook wil ik nog even Far Cry New Dawn spelen voor het zesde deel uitkomt. Ondanks deel 5 prima vermaak was, heb ik diens sequel nooit gespeeld. Maar daar gaat verandering in komen!

Robert: Het is weer tijd om dit weekend verder te gaan met The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Verder komen er dit weekend wat vrienden langs en heb ik sinds kort Super Mario Maker 2 in huis. Waarschijnlijk spelen we dan een aantal creaties van anderen en maken we er een drankspelletje van. Degene die het level haalt, hoeft niet te drinken bijvoorbeeld.

Boyd: Veel te druk met Diablo om verder naar mijn library te kijken dit weekend!