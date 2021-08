Het weekend van Gamingnation

Zo snel als hij voorbij is, zo snel is hij ook weer terug; het weekend! Wat hebben wij van de redactie op de planning staan, en natuurlijk zijn we benieuwd naar wat jullie dit weekend gaan doen.

Rogier: Ik ben nog heftig aan het overwegen om Diablo 2: Resurrected aan te schaffen zodat ik vast in de bèta kan spelen. Ik ga ‘m uiteindelijk toch kopen dus waarom ook niet! Verder krijgen we een nieuwe kitten dus mijn gameweekend blijft rustig. Natuurlijk probeer ik tussendoor nog wat Path of Exile te spelen, misschien eindelijk een begin met Civilization VI maar verder wordt het vooral veel opletten en zorgen dat de bank niet aan gort wordt gekrabd .

Boyd: Vorig weekend is het niet gelukt om Ratchet and Clank uit te spelen, dus dat ga ik dan maar dit weekend doen. Daarbij ga ik ook eens verder met Fire Emblem: Three Houses en ben ik ook weer hooked aan World of Warships: Legends op de PS5. De keuze is reuze!

Benjamin: Om van mijn “Halo-itch” af te komen speel ik tegenwoordig de multiplayer van Halo 5: Guardians! Maar ik heb genoeg RPG’s waar ik mee aan de slag kan gaan; zoals Persona 4 Golden en NEO: The World Ends With You. Genoeg games, maar zo weinig tijd.

Joey: Na vorig weekend een paar potjes Splitgate: Arene Warfare te hebben gespeeld, begin ik het toch wel verslavend te vinden. Het is echt een leuke first person shooter met een hele unieke twist!