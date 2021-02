Na een kleine periode van afwezigheid gaan we gewoon weer verder. We zijn gesettled in het nieuwe jaar, de schema’s zijn aangepast maar we blijven zorgen voor leuk vermaak. Check snel wanneer onze streamers online zijn!

Dinsdag Daniel Fifa 21 proclubs VPG League Europe 19:30 Jacco Team Fight Tactics 19:30 Woensdag Jacco Team Fight Tactics 19:30 Donderdag Daniel Fifa 21 proclubs VPG League Europe 19:30 Jacco Team Fight Tactics 19:30 Vrijdag Jacco Stardew Valley 19:30